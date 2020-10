Dal Venezuela il farmaco efficace contro il Covid, Maduro: “Tramite l’Oms offriremo questo trattamento al mondo”

“Grande notizia! Certifichiamo che la molecola DR10 è un antivirale altamente efficace nella lotta contro il Covid-19“: l’annuncio via Twitter è del presidente del Venezuela Nicolas Maduro. “Abbiamo iniziato il processo di certificazione all’Oms per offrire questo trattamento al mondo. Ringrazio l’equipe dell’Ivic (Istituto venezuelano di investigazione scientifica, ndr) per questo grande contributo all’umanità“. La molecola in questione è stata usata nella cura dell’epatite C “e’ stato certificato dagli esperti, dai ricercatori – ha detto in un’intervista –, e ora cominceremo a costruire un percorso per confermare, attraverso l’Organizzazione mondiale della sanita’, la bonta’ dei risultati ottenuti dall’Ivic in Venezuela”. Questa molecola non ha “nessuna tossicita’ che colpisca le molecole sane” o che causi effetti collaterali.

Il ministro della Scienza e della Tecnologia Gabriela Jimènez ha spiegato che lo studio “è stato monitorato con cellule infettate da virus e isolate da pazienti venezuelani”. La molecola è un derivato dell’acido ursolico. Secondo i dati citati dal ministro, gli studi “presentano un’inibizione al 100% della replicazione del virus in vitro”. D’altra parte, il vicepresidente esecutivo, Delcy Rodrìguez, ha informato che le autorità hanno individuato 423 nuovi casi di covid-19, portando il numero totale a 89.565. Di questi, 398 sono “comunitari” e 25 sono “importati” dai migranti di ritorno. Tuttavia, non ha suddiviso i casi per stato, nè ha riferito quante persone sono morte nelle ultime 24 ore a causa del nuovo coronavirus.