Vino e moda insieme per un’esperienza unica: a Milano i negozi offrono un assaggio di vini per la festa della vendemmia

Mercoledì 7 ottobre, nel quadrilatero della moda a Milano, avrà luogo la festa della vendemmia: tutti i negozi offriranno un assaggio di vini pregiati ai loro clienti. Dalle 16.00 alle 19.00, la splendida attrice e conduttrice Iuliana Ierugan presenterà una degustazione dei vini dell’azienda Mantellassi all’interno del negozio De Wan in Via Manzoni 44. De Wan presenterà i suoi prodotti di pelletteria, gioielli, bijoux e sciarpe al 100% in seta fra le quali spicca il modello Skyline Milano. Iuliana è da anni legata al mondo del vino avendo presentato molti eventi di grande prestigio come il Monte-Carlo Food & Wine Festival.

Dopo aver lavorato come indossatrice per i più famosi stilisti italiani ed internazionali, Iuliana ha intrapreso la carriera televisiva lavorando a Passaparola, Vivere Meglio, Casa Vianello, Camera Cafè, Crociera Vianello, Pane al pane e vino al vino ed a tanti altri programmi di successo. Al cinema ha recitato con Christian De Sica e Massimo Boldi nel cinepanettone Natale sul Nilo (che ha incassato 28milioni di euro nel 2002) e con Gerry Calà nella commedia Vita Smeralda. Negli ultimi anni è passata alla web tv con collaborazioni con ZenaZone.it e CanaleEuropa.tv.