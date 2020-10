La rivelazione shock della virologa cinese fuggita negli USA: “Il virus è artificiale, creato per essere diffuso”. Cosa c’è di vero?

In sostanza, secondo Li-Meng Yan, sul Coronavirus ‘nessuno dice la verità, neanche l’Oms‘. “Ci troviamo davanti non a un virus derivato da un patogeno naturale, ma a un virus artificiale, elaborato e rilasciato dal Wuhan Istitute of Virology, un laboratorio di massima sicurezza che è posto sotto il controllo del Partito comunista cinese”. E’ quanto dichiarato a La Verità dalla virologa cinese, prima firmataria del Rapporto Yan, convinta che “si sia creato un virus letale al fine di diffonderlo senza poter risalire agli autori”. Li-Meng Yan ha dato il via alle sue ricerche sul Covid-19 “il 31 dicembre” scorso, “prima che il 7 gennaio le autorità cinesi dessero all’annuncio ufficiale del primo caso accertato, che addirittura risale al 16 novembre” e ha sottolineato che svolgeva le sue ricerche “nel laboratorio dell’Organizzazione mondiale della sanità presso l’università di Hong Kong“.

Ha lavorato fino alla primavera nel dipartimento di Salute pubblica della Hong Kong University. Ora è a New York, vive “sotto la protezione del governo degli Stati Uniti”. “Nessuno dice la verità. Il governo cinese, l’Oms, il mondo scientifico – afferma – Ho studiato il genoma del Sars-Cov-2 e quel corredo cellulare non esiste in natura. E’ molto simile a un virus in possesso di un laboratorio di ricerca militare, un Sars-like-Cov isolato anni fa, chiamato Zc45/Zxc21″. “Nel mio paper spiego in modo dettagliato la procedura seguita dal Wuhan Institute of Virology per modificare tale coronavirus. Alcune parti sono state aggiunte, scambiate, modificate”, dice, con l’obiettivo di “farlo sembrare un virus nuovo”.

“La regione del virus che caratterizza l’infezione del Sars-Cov-2, chiamata Rbm, assomiglia molto a quella del virus Sars-Cov-1, responsabile dell’epidemia di Sars”, nel 2003. “Una proteina di Sars-Cov-2 chiamata Spike esiste in un sito di taglio per la furina che manca in tutti gli altri coronavirus simili a questo“. E, afferma, “questa caratteristica del nuovo coronavirus induce a pensare che il Covid-19 non sia naturale, ma sia stato creato artificialmente”. C’è dell’altro. “Le tecniche usate per creare il Covid-19 erano state impiegate fin da 2008 da un gruppo di ricerca coordinato dalla dottoressa Zhengli Shi del laboratorio di Wuhan – afferma – E il fatto che la stessa regione Rbm sia stata modificata dalla dottoressa Shi e da suoi collaboratori è la pistola fumante, la prova che il Sars-Cov-2 è il prodotto di una manipolazione genetica“.

Cosa c’è di vero?

Vent’anni fa il data scientist Sinan Aral iniziò a vedere la formazione di una tendenza che ora caratterizza la nostra era dei social media: la velocità con cui si diffondono informazioni non vere, le cosiddette fake news. Ha osservato le false notizie che accendevano il discorso online, come una piccola scintilla che si accende in un enorme incendio. Aral, ora direttore del MIT Initiative on the Digital Economy, ritiene che un concetto che lui chiama ‘ipotesi di novità’ spieghi questo contagio virale quasi inarrestabile di notizie false.

“L’attenzione umana è attratta dalle novità, da cose nuove e inaspettate“, afferma Aral . “Acquisiamo uno status quando condividiamo nuove informazioni perché sembra che siamo al corrente o che abbiamo accesso a informazioni privilegiate“. Inserisci il rapporto Yan. Il 14 settembre è stato pubblicato un articolo su Zenodo, un sito ad accesso aperto per la condivisione di documenti di ricerca, in cui si afferma che le prove genetiche hanno dimostrato che il coronavirus SARS-CoV-2 è stato prodotto in un laboratorio. Si tratta proprio del documento di 26 pagine, guidato dalla virologo cinese Li-Meng Yan. Ma la verità è che lo studio non è mai stato sottoposto a revisione tra pari, come invece sarebbe opportuno in questi casi. Questa prova dell’ingegneria genetica, dunque, sarebbe stata “censurata” nelle riviste scientifiche. (Il National Geographic ha contattato Yan e gli altri tre autori del rapporto per un commento ma non ha ricevuto risposta).

A luglio, David Robertson, un ricercatore di genomica virale presso l’Università di Glasgow, ha scritto un documento peer-reviewed su Nature Medicine che ha mostrato la discendenza dietro al SARS-CoV-2 e il suo antenato più vicino conosciuto, un virus chiamato RaTG13, e che sono stati in circolazione nelle popolazioni di pipistrelli per decenni. I virologi pensano che questo parente, che è identico al 96% al nuovo coronavirus, probabilmente si sia propagato ed evoluto in pipistrelli o ospiti umani e poi non sia stato rilevato per circa 20 anni prima di adattare la sua forma attuale e causare la pandemia in corso.

Cosa sappiamo delle origini di SARS-CoV-2?

I coronavirus esistono in natura e possono infettare molte creature diverse. I coronavirus simili alla SARS si trovano in pipistrelli, maiali, gatti e furetti, solo per citarne alcuni. L’origine più ampiamente concordata della SARS-CoV-2, basata sulla sua genetica , è che i suoi antenati si muovevano in animali selvatici – scambiandosi le caratteristiche genetiche mentre procedevano – prima di saltare sugli umani.

Gli scienziati devono ancora trovare il genitore diretto di SARS-CoV-2 negli animali selvatici, sebbene i suoi parenti più stretti esistano nei pipistrelli. Il virus potrebbe essere passato attraverso un animale intermedio – i pangolini, per esempio – e poi si è evoluto per diventare più bravo nell’infettare gli esseri umani. Oppure potrebbe aver fatto il salto direttamente dai pipistrelli agli umani, dati gli esempi passati di tali eventi. Dopo l’epidemia di SARS originale in Cina 20 anni fa, i ricercatori hanno iniziato a esaminare i pipistrelli selvatici nelle grotte locali e le persone che vivono vicino a loro. Uno studio del 2018 ha trovato i parenti genetici del virus della SARS originale nei mammiferi alati, così come gli anticorpi specifici, un segno residuo di infezione, nei loro vicini umani.

Trovare risposte agli eventi precisi che hanno portato a una pandemia di ricaduta è un “ago in una proposta di pagliaio“, afferma Ian Lipkin, epidemiologo della Columbia University, che è coautore di un primo documento di ricerca in Nature Medicine sulle origini naturali della SARS- CoV-2. Il rapporto Yan afferma che questo rapporto di Nature Medicine aveva un “conflitto di interessi” a causa del lavoro di Lipkin nel contenere l’epidemia di SARS 2002-2003, per la quale ha ricevuto un premio dal governo cinese. Lipkin dice che questa accusa è “assurda“, e quando gli viene chiesto il suo punto di vista sul ruolo della bioingegneria alle origini di SARS-CoV-2, aggiunge: “Non ci sono dati a sostegno di ciò“.

La scoperta della fonte naturale del coronavirus richiederà probabilmente un campionamento su larga scala di animali, inclusi pipistrelli e popolazioni umane, in Cina per tracciare l’evoluzione del nuovo coronavirus. L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta preparando una squadra per condurre un’indagine del genere in Cina, sebbene non sia stato rilasciato un calendario.