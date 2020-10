Il virologo Crisanti sulla “catastrofe annunciata”: “Oggi siamo in questa situazione perché nessuno ha saputo mettere in piedi un piano come quello della Cina”

“Escludere gli asintomatici dal tracciamento è una catastrofe annunciata. Sono irresponsabili. Le Regioni vogliono scaricare la responsabilità di questo disastro e chiedono al governo di certificare la loro assoluzione. Non ho mai visto un simile concentrato di demagogia e populismo“: lo ha spiegato in un’intervista a Repubblica Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova. “La vera lotta contro il virus è una lotta contro chi lo trasmette. Rimango stupito quando ancora qualcuno ha il coraggio di sostenere che gli asintomatici non siano un problema“, ha affermato Crisanti, precisando che la strada è “tracciamento e prevenzione“. “Oggi siamo in questa situazione perché da maggio a settembre nessuno ha saputo mettere in piedi un piano come quello della Cina. Come si fa a non capire che il tampone è uno strumento di agibilità sociale? Loro vogliono il sigillo del governo per mascherare il loro fallimento. Bisogna spezzare subito la catena dei contagi“.