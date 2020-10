World Smile Day – Oggi è la giornata mondiale del sorriso: le IMMAGINI e FRASI più belle da condividere sui social

Via lacrime e bronci, oggi, 2 ottobre 2020, in concomitanza con la festa dei nonni, si celebra la Giornata Mondiale del Sorriso. Come ogni primo venerdì del mese, oggi si festeggia il World Smile Day. Cogliamo dunque l’occasione per sfoggiare i nostri miglior sorrisi, lasciarci alle spalle problemi e cattivi pensieri per concentrarci su una giornata all’insegna della felicità.

Come è nato il World Smile Day?

“Come è noto in tutto il mondo, Harvey Ball, un artista commerciale di Worcester, Massachusetts, ha creato la famosissima faccina sorridente nel 1963. Quell’immagine è diventata ben presto il simbolo più riconoscibile di buona volontà e buon umore del mondo intero. Col passare degli anni Harvey Ball si è preoccupato dell’eccessiva commercializzazione del suo simbolo e di come il suo significato e il suo intento originali si fossero persi nella costante ripetizione del mercato. Da quella preoccupazione è nata quindi la sua idea per il World Smile Day®. Pensava che noi, tutti noi, dovremmo dedicare un giorno all’anno a sorrisi e atti gentili in tutto il mondo. La faccina sorridente non conosce politica, geografia e religione. L’idea di Harvey era che per almeno un giorno all’anno, nemmeno noi dovremmo. Dichiarò che il primo venerdì di ottobre di ogni anno sarebbe stato d’ora in poi World Smile Day®. Da quel primo World Smile Day® tenutosi nel 1999, è continuato ogni anno nella città natale di Smiley, Worcester, MA e in tutto il mondo. Dopo la morte di Harvey nel 2001, la Harvey Ball World Smile Foundation è stata creata per onorare il suo nome e la sua memoria. La Fondazione continua ogni anno come sponsor ufficiale del World Smile Day®”, questo il racconto sul sito ufficiale della Giornata Mondiale del sorriso.

Impossibile, dunque, non accettare l’invito di Ball a dedicare una giornata intera al sorriso. Per questo motivo, abbiamo raccolto nella gallery le immagini più belle sul sorriso da condividere con amici e parenti.

Di seguito, invece, le frasi più belle da pubblicare sui social durante il World Smile Day: