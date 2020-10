WWF: “Governo chiarisca quanti e quali progetti per rivoluzione verde per clima, energia, trasporti e natura”

Non bastano le affermazioni generiche delle Linee Guida, il WWF fa un appello pubblico al Governo perché chiarisca quali linee di intervento, quali e quanti dei 100 progetti del Piano nazionale di rilancio e resilienza siano specificamente destinati ad azioni per il contrasto ai cambiamenti climatici e alla tutela della biodiversità e del territorio Il WWF ricorda al Governo non solo che la Commissione Europea, chiede che venga assegnato alle azioni per il clima almeno il 37% dei fondi per il Piano italiano (191,4 miliardi di euro – fonte NADEF), ma la Commissione Ambiente del Parlamento europeo ha inoltre chiesto che 10% venga destinato alla biodiversità, alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali dei Paesi degli Stati Membri della UE.

Il WWF esprime apprezzamento rispetto ai generici obiettivi per la rivoluzione verde e la transizione ecologica, e ai richiami all’European Green Deal, contenute nelle Linee Guida del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, proposte dal Governo e approvate dal Parlamento, che oggi verranno trasmesse all’Europa, ma chiede al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al ministro dell’economia Giovanni Gualtieri e al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, al Ministro per gli Affari Europei Amendola precisi impegni.

L’Italia. Come richiesto dall’Europa, chiarisca quali siano i progetti in campo per: