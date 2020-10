Zucchi: risolto in anticipo accordo di ristrutturazione

Milano, 13 ott. (Adnkronos) – Risoluzione anticipata dell’accordo di ristrutturazione per Vincenzo Zucchi, dopo l’accordo per la sottoscrizione di un finanziamento ipotecario di medio-lungo con DeA Capital Alternative Funds sgr e Illimity Bank. La società, a seguito dell’avveramento di tutte le condizioni sospensive, ha avuto l’importo complessivo di 10,4 milioni che è servito al rimborso dell’esposizione debitoria.

Zucchi e gli altri soggetti coinvolti nella sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione lo “hanno risolto per mutuo consenso”, concludendo in anticipo il percorso di risanamento iniziato dalla società nel dicembre del 2015.