Cinquantaquattro anni fa gli “angeli del fango” restituirono all’umanità una Firenze travolta dal suo fiume. Oggi, l’elenco delle catastrofi prodotte da eventi climatici e naturali sempre più straordinari e drammatici o dalla mancanza di prevenzione e manutenzione, ha accresciuto la terribile lista di morti e disastri economici. Se ne parlerà nel webinar organizzato dalle Autorità di distretto dell’Appennino Settentrionale e Centrale per mercoledì 4 novembre dal titolo: “1966-2020. Dalla grande alluvione dell’Arno agli eventi meteo-climatici sempre più estremi e devastanti. Analisi dei rischi e della prevenzione dalle mappe delle Autorità di Distretto idrografico italiane”.

Una giornata di riflessione, analisi dei rischi e della pianificazione di interventi per la sicurezza – a partire dallo stato delle opere in corso lungo l’asta fluviale dell’Arno – per programmare il futuro sulla base di esperienze, conoscenze, nuove tecnologie, e per presentare il quadro dello stato di tenuta dei nostri territori.

Dalle 9,30 alle 13, presso la sala delle conferenze della presidenza della Regione Toscana – Palazzo Sacrati Strozzi- Piazza Duomo (Firenze), si alterneranno:

Eugenio Giani – Presidente della Regione Toscana: “Dalla tragedia dell’ alluvione dell’Arno alla prevenzione dai grandi rischi”

Mario Tozzi – “I Sapiens e il ritorno alla Natura, la buona gestione per prevenire dissesti e pandemie”

Introduzioni

Massimo Lucchesi -Segretario Generale Autorità Appennino Settentrionale

Erasmo D’Angelis – Segretario Generale Autorità Appennino Centrale

“Check up dell’Italia delle frane e delle alluvioni. Eventi storici. Indicatori di rischio. Piani di gestione”.

Vera Corbelli – Segretario Generale Autorità dell’Appennino Meridionale

Francesco Baruffi – Segretario Generale Autorità Alpi Orientali

Meuccio Berselli – Segretario Generale Autorità del Po

Carlo Ferranti – Dirigente Autorità dell’Appennino Centrale

Marcello Brugioni – Dirigente Autorità dell’Appennino Settentrionale

Mauro Grassi – Economista: “Costi-benefici: prevenire costa 100 volte meno dell’ alluvione”

Nicola Casagli – Dipartimento Scienze della Terra Università di Firenze: “Controllo e buongoverno dei territori”

Fabrizio Curcio – Capo Dipartimento Casa Italia Palazzo Chigi: “Le difese dai grandi rischi”

“Lo stato delle opere lungo l’ asta fluviale dell’Arno”

Monia Monni – Assessore all’Ambiente Regione Toscana

Giorgio Federici – Università di Firenze

Giovanni Massini – Dirigente Regione Toscana

Marco Bottino – Consorzi di Bonifica

Conclusioni

Angelo Borrelli – Capo Dipartimento Protezione Civile

Roberto Morassut – Sottosegretario Ministero Ambiente

Dario Nardella -Sindaco di Firenze