2 Novembre 2020, Commemorazione dei Defunti: IMMAGINI, VIDEO e FRASI più significative da condividere oggi

Oggi è 2 Novembre 2020, è la “Festa dei Morti“, la Commemorazione dei Defunti – ”festa di riparazione” nei confronti di coloro che non hanno altari – si deve all’iniziativa di Sant’Odilone, abate di Cluny. Tale istituzione non rappresenta di per sé un fatto nuovo per la Chiesa, che già usava celebrare la commemorazione dei defunti il giorno successivo alla festa di tutti i Santi. Quello che conta, però, è che un centinaio di monasteri che dipendono da quello di Cluny contribuiscono al diffondersi di tale celebrazione in molte parti dell’Europa settentrionale, tanto che nel 1311, anche Roma sancisce ufficialmente la memoria dei defunti.

