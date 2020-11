22 novembre, Santa Cecilia: le più belle IMMAGINI, FRASI e VIDEO per gli auguri di buon onomastico a Cecilia [GALLERY]

Oggi, 22 novembre, si celebra Santa Cecilia. Tutte le persone che si chiamano Cecilia, dunque, festeggiano oggi il loro onomastico.

Scopriamo insieme la storia di Santa Cecilia:

Cecilia nacque da una famiglia ricchissima, alle falde del Gianicolo, dove fu educata dai più famosi maestri di Roma. Cecilia si fece segretamente cristiana e giorno dopo giorno distaccava sempre più il suo cuore dalle cose terrene. Fu costretta a sposarsi, ma nel suo cuore c’era posto solo per Gesù Cristo, così dopo il matrimonio confessò a Valeriano che “io sono cristiana e già da molto tempo ho consacrato a Gesù tutto il mio cuore… Egli solo è il mio sposo, e tu devi rispettare il mio corpo, perché io ho sempre vicino a me un Angelo del Signore che mi custodisce e mi difende“. La risposta di Valeriano fu sorprendente: “Io crederò a quanto mi dici e farò quello che tu desideri, se potrò vedere questo Angelo che ti custodisce“. “Nessuno può vedere l’Angelo del Signore, se non è battezzato. Va’ dunque dal santo vescovo Urbano, fatti istruire nella religione cristiana, fatti battezzare, e poi ritorna e vedrai quanto desideri“, rispose Cecilia. Valeriano decise quindi di farsi istruire e riuscì anche a farsi battezzare e tornato dalla sua sposa promise di mantenere intatta la purezza della sua castissima Cecilia ed istruì e fece battezzare anche suo fratello Tiburzio. A Roma però continuava la persecuzione contro i cristiani ed entrambi i fratelli furono decapitati, mentre Cecilia fu condannata a morire asfissiata nella sua stessa camera da bagno.

Con l’impero di Alessandro Severo fu proibita ogni persecuzione contro i cristiani, così la Chiesa godette di un periodo di tranquillità, che fu travolta dall’arrivo di Almachio, che tornò a perseguitare brutalmente i cristiani.

Una volta aperta la camera dopo un giorno ed una notte, però i soldati trovarono Santa Cecilia sana e salva, come se avesse respirato aria pura. Almachio ordinò quindi che le venisse tagliata la testa, ma il littore, dopo ben tre colpu, non riuscì a staccare del tutto la testa dal corpo e quindi, spaventato, scappò e lasciò Cecilia in una pozza di sangue.

I fedeli raccolsero il sangue della martire come preziosa reliquia e dopo aver soccorso Cecilia visse ancora tre giorni. Dopo aver ricevuto la consolazione del Papa Urbano spirò placidamente, raggiungendo il suo amato sposo Gesù.

Santa Cecilia è patrona della musica.

