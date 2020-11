30 Novembre, Buon Onomastico Andrea! Le più belle IMMAGINI, FRASI e VIDEO per gli auguri

Oggi, 30 novembre si ricorda Sant‘Andrea! Dunque auguri di buon onomastico alle persone che portano questo nome!

In alto proponiamo una gallery con tante immagini, in basso tante frasi e video da dedicare ad Andrea!

“Quella di Andrea è la parola di uno che aspettava con ansia la venuta del Messia, ne attendeva la discesa dal cielo, trasalì di gioia quando lo vide arrivare e si affrettò a comunicare agli altri la grande notizia. Dicendo subito al fratello ciò che aveva saputo, mostra quanto gli volesse bene, come fosse affezionato ai suoi cari, quanto sinceramente li amasse e come fosse premuroso di porgere loro la mano nel cammino spirituale“. Stupisce e incanta questa spontaneità di Andrea, il quale, insieme al padre Giona e al fratello Simone – che guiderà lui stesso sulla strada del Signore – si dedica alla pesca nel lago di Tiberiade, in Galilea. Le sue reliquie, trasportate a Costantinopoli nel IV secolo, dopo lunghe vicissitudini riposano ora a Patrasso in Grecia, della quale è patrono insieme a Scozia, Russia e Spagna. E’ inoltre protettore dei pescatori, pescivendoli, macellai e minatori, che in passato lasciavano la loro lanterna accesa di notte in suo onore.

Ecco frasi e video per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome “Andrea“: