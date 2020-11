5 novembre, San Guido: le più belle IMMAGINI e FRASI da condividere su WhatsAspp e Facecbook

Si celebra oggi, 5 novembre, San Carlo Maria Conforti. Nato il 30 marzo 1856 a Casalora di Ravadese, nel parmense, Carlo Maria era l’ottavo dei 10 figli di Ronaldo e Antonia Adorni. Dopo gli studi dai Fratelli delle scuole cristiane Guido è entrato nel seminario di Parma e la sua vocazione sacerdotale nacque nel tragitto per andare a scuola, nella chiesa della Pace in Borgo delle Colonne, dove era affisso un Crocifisso davanti al quale era solito pregare: “Io lo guardavo e lui guardava me e mi pareva che dicesse tante cose“.

Volenteroso e pronto a seguire la sua passione a tutti i costi, a 17 anni scoprì di essere malato: soffriva di epilessia e sonnambulismo, ma continuò per la sua strada senza farsi fermare, raggiungendo presto l’ordinazione sacerdotale, dopo la quale tornò in seminario. A 28 anni divenne vicario generale della diocesi parmense.

Durante il seminario rimase affascinato dallo spirito di San Francesco Saverio tanto da riprenderne la missione, nonostante la malattia che gli sbarra le porte di tutti gli istituti dediti alla missione. Per questo motivo Carlo decise di fondarne uno tutto suo, che si chiama Istituto emiliano per le missioni esterne, che tre anni dopo è stato riconosciuto ufficialmente come Congregazione di san Francesco Saverio per le missioni estere.

Dopo un inizio difficile, riuscì a consegnare la croce ai primi due missionari saveriani diretti in Cina. A 37 anni viene nominato arcivescovo di Ravenna, ma dopo un anno è costretto al ritiro dalla sua malattia. Nonostante ciò, Pio X lo nomina coadiutore del vescovo di Parma e nel 1907 successore del presule defunto. Resta al comando della diocesi parmense per 25 anni, istituisce e promuove l’Azione cattolica.

Nel 1921 vengono approvate dal papa le costituzioni dell’Istituto saveriano che regolano la vita della comunità e Conforti, che nel 1928 vola in Cina dai suoi missionari vede finalmente avverato il sogno di Francesco Saverio. Tornato dal suo viaggio riprende la sua attività ma il suo fisico cede. Guido Maria Conforti muore il 5 novembre 1931 e viene proclamato beato da Giovanni Paolo II nel 1995, mentre Benedetto XVI il 23 ottobre 2011 lo cinge dell’aureola dei santi.

