91enne illeso dopo un incidente col paracadute: l’incredibile storia dall’Australia

Un episodio davvero incredibile è avvenuto in Australia: un 91enne è sopravvissuto ad un incidente di paracadutismo. L’uomo è precipitato nell’oceano, come annunciato dalla polizia locale, e se l’è cavata con qualche livido. Il nome del paracadutista, soccorso intorno alle 18 di ieri in acqua da alcuni residenti di Warriewood, a nord di Sydney, non è stato svelato, ma i media locali hanno diffuso alcune sue immagini che lo mostrano mentre cammina sulle rocce, aiutato dai soccorritori, con solo una benda sulla gamba sinistra.

I soccorritori hanno confermato che l’uomo ha riportato solo graffi e contusioni, ma è comunque stato ricoverato in sopedale, al Royal North Shore Hospital di Sydney per accertamenti.