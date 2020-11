L’Abruzzo è zona rossa, ma l’ordinanza circolata sui social non è quella corretta

Per contenere la diffusione del Coronavirus, l’Abruzzo sarà zona rossa dal 18 novembre al 3 dicembre, con conseguente divieto, tra l’altro, di spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute.

L’Ordinanza che prevede le ulteriori misure restrittive è stata firmata in serata dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio.

La Regione ha però precisato, in una nota, prima della firma, che il testo del provvedimento circolato fino a quel momento sui social non era quello corretto.