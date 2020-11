Acbc presenta le sneakers sostenibili per affrontare l’inverno con stile: rilanciata l’innovativa tecnologia modulare “Zipshoe” [GALLERY]

ACBC, Anything Can Be Changed, azienda Made in Italy specializzata nella progettazione e produzione di calzature e di prodotti sostenibili, rilancia per la stagione invernale l’innovativa tecnologia modulare “Zipshoe”, ideata e brevettata dai fondatori del brand.

Le calzature ACBC sono caratterizzate da un dettaglio ineguagliabile: suola e tomaia sono unite da una Zip, un sistema di chiusura lampo che rende possibile creare scarpe differenti ‘montando’ varie skin su una singola suola. Acquistando una sola suola sarà quindi possibile abbinare un gran numero di tomaie, creando combinazioni diverse ogni giorno, nel pieno rispetto dell’ambiente. Le sneakers ACBC si distinguono inoltre per i materiali innovativi e di tendenza, tutti rigorosamente bio-based, riciclati e animal free: dall’ecopelle in fibre di mais, al cotone organico e RPet, ACBC offre un’alternativa eco-friendly al mondo del fashion.

Sneakers ACBC Corsa Evo (skin) + Modulo 4 (suola)

Skin: Corsa Evo. La Tomaia regala alla sneaker un aspetto sportivo, pur rimanendo alla moda.

Le skin Corsa Evo sono caratterizzate da colori forti e dettagli riflettenti.

Suola: Modulo 4. La suola si ispira alle forme dinamiche delle barche grazie alle striature sul retro e allo spazio all’interno del fondo che ricorda la forma di un catamarano.

Prezzo consigliato al pubblico: € 109,00

Sneakers ACBC L.A. Nera (skin) + Modulo 4 Bianca-Nera (suola)

Skin: L.A. Nera. Realizzata a mano in Italia, la skin presenta un design fresco e strutturato.

Si chiama Los Angeles per via dei lacci intrecciati sulla tomaia che ricordano i reticoli tipici delle autostrade della città americana.

Suola: Modulo 4 Bianca-Nera. La suola, leggera e fluttuante, si ispira alle forme dinamiche delle barche, grazie alle striature sul retro e allo spazio all’interno del fondo che ricorda la forma di un catamarano.

Prezzo consigliato al pubblico: € 109,00