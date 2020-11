Addio a Maradona, da Sean Connery a Gigi Proietti fino a Kobe Bryant: dallo sport allo spettacolo, le icone scomparse nel 2020 [FOTO]

Che il 2020 fosse un anno da dimenticare lo avevamo già capito quando a febbraio il mondo è stato sconvolto dalla pandemia di Covid-19 che finora ha ucciso oltre 1,4 milioni di persone nel mondo. In questo anno reso più difficile dalla pandemia, sono tante le icone del cinema, della musica o dello sport che ci hanno lasciato. La notizie della morte di Diego Armando Maradona, da molti considerato il calciatore più forte di sempre, è solo di poche ore fa.

Il Pibe de Oro si aggiunge alla lunga lista delle star scomparse quest’anno, alcune in circostanze drammatiche, massima espressione delle rispettive professioni e simboli della cultura popolare su scala globale. Dai Kirk Douglas, Sir Sean Connery e Kobe Bryant, passando per i miti della musica Ennio Morricone, Ezio Bosso ed Eddie Van Halen, ma anche i più giovani Chadwick Boseman, il supereroe Marvel ‘Black Panther, e Naya Rivera, attrice nella popolare serie ‘Glee’. In Italia, abbiamo detto addio anche a Gigi Proietti.