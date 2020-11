Addobi di Natale, tutti pazzi per la gomma eva: il necessario per bellissime decorazioni fai da te

Il Natale si avvicina sempre più e nonostante si respiri ancora un’atmosfera del tutto magica a causa dell’emergenza coronavirus, sono tantissimi coloro che stanno già addobbando casa o che l’hanno già addobbata. Alberi di Natale, luci sui balconi, ghirlande sui portoni e tanto altro, per rendere il Natale 2020 speciale nonostante la pandemia.

C’è chi ha deciso di addobbare con largo anticipo casa proprio per vivere più a lungo la magia del Natale in un momento così difficile. Ma c’è anche qualche ‘ritardatario’ e chi ancora non ha iniziato ad addobbare casa perchè in attesa di avere tutti gli addobbi, alcuni dei quali fatti personalmente a mano.

Il fai da te spopola sempre più, soprattutto in questo periodo in cui la gente è costretta a stare a casa, da sola o con i figli. Ecco quindi che in tantissimi decidono di darsi da fare per creare decorazioni uniche e in questo periodo spopola sempre più la gomma eva o gomma crepla. Si tratta di fogli di una speciale gomma ricavata dalla lavorazione della resina termoplastica. E’ facile da modellare, si modella anche col calore e perfetta per le decorazioni natalizie.

Su Amazon c’è sia in versione liscia che glitterata e di tutti i colori:

Per poter realizzare gli addobbi servono poi anche pistola per la colla a caldo e la colla: