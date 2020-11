Aeronautica Militare, le Previsioni Meteo per mercoledì 18 Novembre: residui piovaschi al Sud

Il tempo previsto sull’Italia domani, mercoledì 18 Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord tempo stabile e soleggiato con nebbie al primo mattino e nottetempo sulle aree pianeggianti lungo il corso del Po.

Centro e Sardegna: generali condizioni di bel tempo salvo residui annuvolamenti al mattino sulle regioni adriatiche.

Sud e Sicilia: nubi compatte sulle regioni ioniche con precipitazioni a prevalente carattere convettivo in assorbimento dalle ore pomeridiane su Puglia e Lucania. Residui piovaschi nelle prime ore del giorno su Campania e Molise poi nuvolosità variabile.

Temperature: minime in lieve aumento su aree alpine e prealpine, stazionarie su Sardegna orientale ed aree adriatiche di Abruzzo, Molise e Puglia; in generale calo altrove. Massime in lieve diminuzione su val padana; in rialzo su Sardegna, Lazio, Umbria, Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Calabria meridionale, Sicilia meridionale e settentrionale, Sardegna e Sicilia occidentale; stazionarie sul resto della penisola.

Venti: dai quadranti settentrionali: deboli al Nord; moderati al Centro-Sud con locali rinforzi sulle aree appenniniche e sulla Sardegna orientale.

Mari: molto mossi canale di Sardegna, stretto di Sicilia e Tirreno meridionale, con moto ondoso in attenuazione; mossi gli altri mari, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso a partire dai settori settentrionali.