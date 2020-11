Agenzia ItaliaMeteo, Navarra (Fondazione CMCC): “Un passo avanti per affrontare i cambiamenti climatici e pianificare lo sviluppo sostenibile”

“La nascita dell’Agenzia ItaliaMeteo è una notizia molto positiva che fa fare al nostro Paese un salto in avanti nell’ambito della gestione e della produzione di previsioni meteo e climatiche nel contesto nazionale e internazionale”: Antonio Navarra, presidente della Fondazione CMCC Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, commenta con queste parole la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dello statuto dell’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia “ItaliaMeteo”.

Prevista nella legge di bilancio 2017, la nuova agenzia rappresenta una novità di grande rilievo per il coordinamento e la collaborazione di tutti gli enti che finora lavoravano in maniera separata per la produzione di dati e informazioni meteo e climatiche. “Italia Meteo sarà il servizio meteorologico nazionale, lavorerà in collaborazione con il servizio meteo dell’aeronautica militare, i Servizi Regionali, e in generale, con tutti gli enti che fino ad oggi hanno operato in maniera separata, garantendo un miglioramento dell’organizzazione per la produzione di informazioni e servizi su tutto il territorio nazionale”, spiega Navarra.

“La nuova Agenzia permetterà anche un collocamento internazionale dell’Italia più incisivo nel settore e servirà da propulsore anche per la ricerca e l’alta formazione nelle scienze dell’atmosfera e dell’oceano”.

“L’Agenzia ItaliaMeteo – conclude Antonio Navarra – è il frutto di una positiva collaborazione tra tutti gli enti che, su scala nazionale, regionale e locale, si occupano di ricerca e di produzione di informazioni e dati sul meteo, sul mare e sul clima. La sua istituzione migliorerà la capacità di pianificare lo sviluppo sostenibile, di lavorare per la crescita nei diversi settori economici e di progettare azioni mirate alla salvaguardia della salute delle persone e dell’ambiente. Con la sua agenzia meteo nazionale, l’Italia migliorerà la sua capacità di affrontare alcune delle sfide più importanti dei nostri giorni”.