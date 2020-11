Maradona ricoverato, il medico svela le condizioni dell’ex calciatore: “anemico e disidratato”

Diego Armando Maradona si trova in ospedale da ieri: l’ex Pibe de Oro è stato ricoverato dopo pochi giorni dal suo 60° compleanno, secondo le prime indiscrezioni per motivi di depressione.

In tantissimi hanno subito pensato che Maradona potesse aver contratto il coronavirus, dopo la positività di un membro dello staff della sua squadra, ma fortunatamente non si tratta di nulla di particolarmente grave. L’ex calciatore è ricoverato alla clinica di La Plata per una serie di controlli.

Il medico personale di Maradona, Leopoldo Luque, ha rassicurato tutti i fan del calciatore: “ha raggiunto l’ospedale con le proprie gambe. Per Diego e’ stata una settimana assolutamente particolare, molto stressante: ha avuto tutta la pressione addosso e alla fine ha accusato un calo emotivo. Vedremo quanto lo fanno restare in ospedale, ma puo’ alzarsi e andarsene, se lo volesse. Io pero’ penso che farebbe bene a rimanere in clinica qualche altro giorno, e’ anemico e disidratato“.

“Il 60/o compleanno puo’ avere complicato le cose per lui. Se dal punto di vista psicologico le cose non vanno bene, allora possono esserci ripercussioni anche sul fisico. Le dipendenze passate non c’entrano nulla e nemmeno il Covid per fortuna“, ha concluso.