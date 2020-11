Tanti Auguri Alexa! I dispositivi Echo amati dagli italiani: Amazon regala diversi servizi per l’occasione

Alexa festaggia oggi il suo compleanno! Sei le candeline che spegne negli Stati Uniti, due, invece, in Italia. Gli italiani hanno da subito manifestato un certo apprezzamento nei confronti dei dispositivi Echo, che dal lancio nel nostro paese del 2018 ad oggi sono aumentati da 4 a 13 e le skill sono passate da 400 a più di 4000, come annunciato da Amazon in una nota ufficiale.

Per l’occasione, Amazon ha deciso di offrire diversi servizi: Amazon Music regalerà ad Alexa una playlist esclusiva con tutte le sue canzoni preferite e i clienti Amazon potranno ascoltarla chedendo: ‘Alexa, metti la playlist sei anni nel cloud da Amazon Music’. Ma non finisce qui! Tiziano Ferro, che oggi rilascia il suo nuovo album ed il documentario Ferro su Prime Video, ha registrato “Tanti auguri a te” per Alexa e sarà possibile ascoltarla pronunciando “Alexa, buon compleanno“.

Alexa, scrive Amazon nella nota, “è appassionata, oltre che di musica, anche di scienza e fantascienza ed è per questo che Audible regala, a lei e ai clienti di Amazon.it, l’ascolto gratuito, tramite i dispositivi Alexa, del podcast La prova, un’indagine scientifica sui video dell’autopsia aliena di Roswell raccontata da Massimo Polidoro“.

“Alexa ha offerto un aiuto prezioso ai clienti in Italia nelle loro attività casalinghe, per le quali è stata interpellata centinaia di milioni di volte solo nell’ultimo anno. Durante gli ultimi 12 mesi, i clienti hanno, per esempio, visionato 5 milioni di ricette, impostato decine di milioni di timer e aggiunto circa 3 milioni di prodotti alle liste della spesa, oltre a essersi rivolti 2 milioni di volte al giorno ad Alexa per gestire l’illuminazione delle proprie case. La ricetta più richiesta è stata ‘spaghetti alla carbonara’. Hanno conquistato il secondo e terzo posto la pizza margherita e il tiramisù“, si legge ancora nella nota.

“Inoltre, per allietare i propri momenti tra le mura domestiche, in questi due anni, i clienti hanno chiesto ad Alexa di riprodurre musica per un totale di 16.500 anni. La palma della canzone più richiesta è stata conquistata da Per Un Milione dei BoomDaBash. Segue Karaoke di BoomDaBash & Alessandra Amoroso mentre sul terzo gradino del podio si è posizionata Soldi di Mahmood. Alexa ha anche perfezionato la sua comprensione delle richieste dei clienti, con un miglioramento del 36% sul tasso di errore dall’arrivo in Italia. Il team di Amazon Alexa è infatti costantemente impegnato per migliorare la fruibilità dei dispositivi e migliorarne l’utilizzo da parte dei clienti“, conclude la nota.