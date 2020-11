Allarme in Piazza Duomo a Firenze per zaino abbandonato: intervento degli artificieri

E’ in corso a Firenze, in Piazza Duomo, un intervento degli artificieri dei carabinieri per un allarme scattato a causa di uno zaino abbandonato sui gradini della Loggia del Bigallo. La zona è stata isolata e le persone vengono tenute lontano dal punto delle operazioni.

Si e’ rivelato falso l’allarme bomba scattato in piazza del Duomo a Firenze. Gli artificieri intervenuti sul posto hanno verificato che all’interno non c’era nulla di pericoloso. La zona, che era stata isolata per motivi di sicurezza, e’ stata riaperta. In via precauzionale erano state sospese anche le visite al Duomo, al campanile di Giotto e al Battistero, che adesso sono riprese.