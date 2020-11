Alleggerimento delle misure anti-Covid in Francia: attesa per l’annuncio di Macron

Grande attesa in Francia per l’intervento del presidente Emmanuel Macron, in programma questa sera alle 20, che dovrebbe annunciare l’alleggerimento delle restrizioni nel Paese, 3 settimane dopo l’entrata in vigore di misure rigorose.

In mattinata il capo dello stato francese ha in programma di riunire un Consiglio di Difesa per fare il punto sulla situazione. L’alleggerimento dovrebbe prevedere tre tappe: intorno al primo dicembre, prima di Natale e all’inizio del prossimo anno.