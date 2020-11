Allerta Meteo, Ciclone Mediterraneo flagella il Sud: dopo l’Alluvione in Sardegna il maltempo si sposta su Calabria e Sicilia – MAPPE

Il ciclone posizionato nel Mediterraneo centro-occidentale, tra Sardegna e Algeria, ha già provocato una disastrosa alluvione nel Nuorese dove sono caduti oltre 300mm di pioggia da ieri e a Bitti ci sono almeno 3 morti accertati. Nelle prossime ore la situazione non cambierà. Come possiamo osservare nelle mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR, avremo ancora forti piogge sulla Sardegna, specie orientale. Il maltempo si intensificherà sulla Corsica, dove entro sera cadranno altri 200mm di pioggia nel versante tirrenico del settore meridionale dell’isola francese. Temporali ancor più violenti colpiranno la costa algerina e in modo particolare l’area di Béjaïa, che in serata rischia alluvioni pesantissime, con oltre 300mm di pioggia sul litorale.

In Italia il maltempo si estenderà verso il Sud, con forti venti di scirocco che soffieranno impetuosi nel pomeriggio sul Canale di Sicilia e sul mar Tirreno, provocando forti mareggiate nella Sardegna orientale e nella Sicilia meridionale, in modo particolare tra agrigentino e trapanese. Sciacca e Selinunte le più colpite dal mare in tempesta, con onde altissime che provocheranno gravi conseguenze sui litorali.

In serata lo scirocco si concentrerà sul mar Jonio, colpendo tutta la costa jonica della Sicilia e lo Stretto di Messina. Il vento arriverà a 100km/h, particolarmente colpiti catanese e messinese, sulla costa etnea e peloritana fino a Messina città. Forti mareggiate anche sulla Calabria jonica. Questa sarà anche la zona più colpita dalle piogge torrenziali che cadranno con oltre 100mm di accumuli sull’Etna, sui Peloritani e in Aspromonte, concentrate nel versante orientale e quindi jonico, ma con qualche importante sconfinamento sul basso Tirreno e in modo particolare su Barcellona Pozzo di Gotto. In serata le piogge colpiranno anche la Calabria centrale, fin sulle Serre e nella Sila meridionale, con nubifragi anche su Catanzaro.

Domani, domenica 29 novembre, il maltempo più forte si sposterà su Puglia, Molise e Abruzzo. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: