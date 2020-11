Allerta Meteo arancione a Reggio Calabria: attivato il COC, le raccomandazioni della Protezione Civile

Maltempo in Calabria: il comune di Reggio Calabria ha comunicato l’allerta meteo arancione per la giornata di domani con una nota ufficiale sul sito. “Messaggio di allertamento che prevede un livello di allerta arancione fino alle ore 24:00 del 29/11/2020. Attivazione Centro Operativo Comunale (COC) – Attivazione per procedura di allertamento e prevenzione – allerta meteo livello Arancione rischio idrogeologico idraulico e temporali protocollo Arpacal n° 41325/2020 N. documento: 316 – 28/11/2020 ore 12.30 Prot. n° 391170 /Siar del 28.11.2020. MESSAGGIO DI ALLERTAMENTO UNIFICATO – FASE PREVISIONALE. Il Sindaco con propria Ord. n. 136 del 28.11.2020, ha già disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile“.

A seguito del messaggio di allertamento livello arancione per possibili precipitazioni intense, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di allerta di colore arancione nella zona Calabria 4 del Tirreno Meridionale, fino alle ore 24.00 di domani domenica 29 novembre, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini a rimanere presso la propria abitazione, evitando ogni spostamento non strettamente necessario, e richiama alla massima prudenza, evidenziando le norme comportamentali e le raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile: