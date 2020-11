Allerta Meteo Calabria: criticità arancione, previsti fenomeni intensi soprattutto sulla fascia ionica

La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo che riguarda il territorio della Calabria, con particolare attenzione rivolta anche questa volta alla fascia ionica, gia’ interessata dalla precedente ondata di Maltempo che ha messo in ginocchio l’area del Crotonese. La Protezione civile indica come arancione tutti i territori della fascia ionica e tutta la provincia di Reggio Calabria, mentre il resto della regione e’ in allerta gialla. Il provvedimento prevede una riduzione delle temperature, con possibili nubifragi in diverse aree della regione.