Allerta Meteo Campania: criticità gialla prorogata per 12 ore solo per il Basso Cilento

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 23.59 di questa sera l’allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo solo sulla zona 8 del territorio, corrispondente al Basso Cilento.

Dalle 12 di oggi e per le successive 12 ore si prevedono nella suddetta area precipitazioni residue che potrebbero assumere anche carattere di rovescio.

In considerazione delle abbondanti piogge registrate stanotte sulla zona 8, per effetto della saturazione dei suoli, la criticità idrogeologica resta di colore giallo.