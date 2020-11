Allerta Meteo, dramma maltempo in Calabria: superati 450mm di pioggia a Cirò Marina, continuerà a diluviare altri 2 giorni

Allerta Meteo – Il maltempo pesante, continua a flagellare la Calabria, con altri 180mm di pioggia caduti soltanto dalla mezzanotte scorsa a Cirò Marina, nel Crotonese nordorientale. La provincia di Crotone è completamente devastata da alluvioni, smottamenti, dissesti sulle arterie stradali e ingenti danni all’agricoltura. Da Venerdì sera sono caduti 454mm di pioggia a Cirò Marina, 381mm a Cirò, 337mm a Crotone città. Ma è e sarà ancora un po’ tutta la fascia ionica calabrese a essere sotto il tiro del maltempo che continuerà a imperversare violento per le prossime 36/48 ore. Responsabile di questa critica fase perturbata, il nucleo instabile baltico che nei giorni scorsi si è tuffato sul Mediterraneo, portando anche una fase invernale su gran parte della penisola e che ora, isolatosi sul basso Mediterraneo, tra la Sicilia e la Tunisia, continuerà a flagellare le nostre estreme aree meridionali.

Nell’immagine precipitazioni allegata, abbiamo computato accumuli previsti fino alle 24.00 di domani, lunedì 23 novembre. La fascia ionica calabrese, soprattutto centro-settentrionale, e le rispettive aree interne continueranno a essere quelle più tartassate dalle precipitazioni. Nella mattinata odierna, piogge e rovesci forti continueranno ad abbattersi tra il Crotonese e il Cosentino centro-orientale; rovesci e temporali sullo Jonio occidentale in mare, qualche rovescio anche sull’estremo sud Calabria e piogge e rovesci sparsi sul Catanese, fino all’Ennese, sulla Sicilia centro-orientale. Altri temporali forti sul Mare di Sicilia, di fronte alle coste del Ragusano, meglio sul resto dei settori tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio, il maltempo continuerà a imperversare sulle medesime aree ioniche con fulcro che tenderà a spostarsi dal Crotonese, verso il Catanzarese ionico centro-meridionale, soprattutto sull’area del Golfo di Squillace. Su questo settore sono attese le precipitazioni più intense e violente fino alla mezzanotte prossima, poi le piogge continueranno più irregolari, nel corso della notte e di domani, su quest’area del Catanzarese e anche su tutta la fascia ionica fino al Reggino. Attenzione, perchè tra il Crotonese meridionale e il Golfo di Squillace, soprattutto su coste e primo entroterra, sono attesi altri accumuli fino a 150/200 o anche 250 mm entro domani, ma di questi gran parte entro la mezzanotte prossima, quindi massima allerta per possibili ulteriori gravi dissesti nelle prossime ore su queste aree. Piogge e rovesci irregolari potranno interessare anche il resto della Calabria e in intensificazione sulla Sicilia orientale, soprattutto sul Catanese, con accumulo qui sui 20/30/40 mm o anche localmente oltre.

