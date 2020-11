Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità arancione per vento fino a domani, attesi picchi fino a 74 km/h

“Nella seconda parte della giornata di oggi 16 novembre il transito di una perturbazione in rapido spostamento verso sud-est determinerà un aumento della ventilazione (valori massimi maggiori o uguali a 74 Km/h) con raffiche lungo le aree di crinale. Sul settore costiero sono previsti invece valori moderati con intensità maggiore sul mare. Il moto ondoso è in aumento e, a partire dalla tarda serata, sulla costa romagnola il mare risulterà localmente agitato, in attenuazione nel corso della mattinata di domani 17 novembre“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “vento e stato del mare” valida “dalle 12:00 del 16 novembre 2020 fino alle 00:00 del 18 novembre 2020“.

“Allerta ARANCIONE per vento per le province di PR, RE, MO, BO, FC, RN; allerta GIALLA per vento per le province di PC, PR, per stato del mare per le province di RA, FC, RN“.