Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani piogge sparse e vento forte, raffiche fino a 88km/h

“Per la giornata di domani 20 novembre sono previste precipitazioni sparse che interesseranno l’intera regione, localmente anche a carattere di rovescio, in particolare sulle aree appenniniche, con possibili nevicate sui rilievi centrali al di sopra dei 1000-1200 m. Esaurimento dei fenomeni dal primo pomeriggio.

Si prevede inoltre ventilazione forte sul mare, fascia costiera e rilievi di crinale con associate raffiche di vento con valori sino a burrasca forte (75-88 km/h). Il moto ondoso è previsto in rapido aumento sino a divenire agitato al largo“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “vento, stato del mare” valida “dalle 00:00 del 20 novembre 2020 fino alle 00:00 del 21 novembre 2020“.

“Allerta ARANCIONE per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; allerta GIALLA per stato del mare per le province di FE, RA, FC, RN”.