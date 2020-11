Allerta meteo: evacuate le case a ridosso del Fiumarella a Crosia, in provincia di Cosenza

Meteo, allerta rossa anche per le prossime 24 ore. Il Sindaco Antonio Russo ha appena firmato un’ordinanza di evacuazione delle aree confinanti con il torrente Fiumarella per motivi di pubblica sicurezza. Dopo l’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C) continuano le operazioni di controllo e monitoraggio dell’intero territorio comunale. Con particolare attenzione ai torrenti Trionto e allo stesso Fiumarella, che ha raggiunto livelli idrometrici critici a causa della piena straordinaria in corso e che potrebbe esondare mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini residenti in Via delle Industrie – Corso Fiumarella e Via Ex Opera Sila.

Il provvedimento è stato assunto a seguito di sopralluogo della Polizia Municipale e del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale.

Nello specifico l’ordinanza prevede: l’evacuazione immediata dei residenti nelle suddette vie, l’evacuazione di animali ivi presenti e la messa in sicurezza dei depositi di materiali o sostanze pericolose.