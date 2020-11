Allerta Meteo, è un Martedì di forte maltempo al Sud: piogge e temporali per un ciclone sul Tirreno

Previsioni Meteo – Il nucleo instabile nordatlantico, dopo aver interessato le regioni centrali nella giornata di ieri, si è portato verso il Sud. In queste ore mattutine, il minimo depressionario è collocato sul basso Tirreno e da quella posizione convoglia aria umida e instabile meridionale verso i settori peninsulari del Sud e aria un po’ più fredda settentrionale o orientale verso il resto della penisola e soprattutto verso il medio Adriatico. Le regioni più esposte agli impulsi più consistenti, sono, per il corso di questa mattinata, soprattutto la Campania meridionale e orientale, in particolare il Salernitano meridionale e centro-orientale, via via la Lucania, diverse aree della Puglia, specie interne e centro-meridionali, localmente la Calabria, soprattutto settentrionale e ionica, e ancora con instabilità più accesa il Sud Est della Sicilia, Ragusano e Siracusano. Addensamenti con piogge sparse anche sul Molise e via via in forma irregolare verso l’Abruzzo.

Nelle ore pomeridiane e serali, saranno soprattutto La Basilicata, la Puglia centrale, diffusamente la Calabria, anche il Nordeste della Sicilia e il medio Adriatico, le aree più interessate da nubi e piogge, localmente anche da temporali. I fenomeni più forti sono attesi sulla Lucania, qui anche fino a 40/50 mm di pioggia entro sera. Fenomeni mediamente moderati o localmente forti sul resto delle aree citate. In serata, tendenza a miglioramento sulla Calabria, soprattutto tirrenica e interna, un po’ su tutta la Sicilia e sulla Campania, qui salvo qualche fenomeno residuo su Est Avellinese e su estremo Est Salernitano. Sul resto del paese, per tutta la giornata è atteso un ampio alloggiamento, salvo nubi irregolari e addensamenti sui settori appenninici centro-settentrionali e locali nebbie mattutine sulle pianure del Nord centro-occidentali. Le temperature sono in lieve e generale calo, soprattutto sul medio Adriatico, centro Nord Appennino e al Nord, con massime mediamente comprese tra +12 e +22°C in pianura, qualche valore fino a +23/+24°C sul medio Tirreno e sulle isole maggiori. Uno sguardo, infine, ai venti, attesi tutti rinforzo, moderati a forti settentrionali su gran parte dei settori e dei bacini, più intensa, specie sul Tirreno largo, sulle coste tirreniche sarde, sul Canale e Mare di Sicilia; venti moderati o forti da Sud/Sudest sullo Ionio e sul basso Adriatico.

