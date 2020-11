Allerta Meteo “rossa” Sardegna: scuole, giardini e parchi pubblici chiusi oggi e domani a Carbonia

Un lungo ed intenso flusso perturbato proveniente da sud-est interesserà dapprima la Sardegna e, successivamente, le regioni meridionali che si affacciano sul Mar Ionio.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso ieri un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, venerdì 27 novembre, allerta rossa per rischio idrogeologico sulla Sardegna orientale e sui settori meridionali, allerta arancione sui bacini centrali e allerta gialla sui settori centro-occidentali.

Il sindaco di Carbonia Paola Massidda, in considerazione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse e del bollettino di criticità per rischio idrogeologico diramato dalla Protezione Civile, ha disposto con un’ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, della Biblioteca comunale, dei cimiteri, dei giardini e parchi pubblici nel territorio comunale, dalle 17 di oggi e per l’intera giornata di sabato 28 novembre.

Il Comune invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti; a non sostare vicino ad edifici pericolanti e ad alberi; a utilizzare gli autoveicoli solo in caso di necessità; a prendere visione delle misure di autoprotezione diramate dalla Protezione Civile della Regione Sardegna e dal nuovo Piano di Protezione Civile del Comune di Carbonia.