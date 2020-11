Allerta Meteo Sardegna: domani scuole chiuse a Cagliari e Olbia

Dopo l’emanazione dell’allerta meteo di criticita’ elevata da parte della Protezione Civile, dalle 14 di domani venerdi’ 27 novembre e per tutta la giornata di sabato 28, resteranno chiuse le scuole, i parchi, i cimiteri, gli impianti sportivi e le biblioteche di Cagliari. Il Comune invita i cittadini “a limitare al massimo gli spostamenti sia a piedi che in automobile”.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha firmato un’ordinanza con cui annuncia la chiusura delle scuole e del parco Fausto Noce e preallarma i suoi concittadini. “Le precipitazioni saranno particolarmente intense, serve massima attenzione e occorre seguire le norme di autoprotezione, specie nelle aree a rischio”, avverte il sindaco. “Abbiamo ordinato la chiusura delle scuole per domani pomeriggio e per tutta la giornata di sabato, per tenere al sicuro i bambini per evitare che i genitori debbano allontanarsi dalle proprie abitazioni”, annuncia, raccomandando agli olbiesi “di evitare di uscire da casa, in auto o a piedi, durante tutta la durata dell’allerta, ma anche di lasciare i piani seminterrati o i piani terreni nelle aree a rischio, portandosi ai piani superiori”. Domani mattina e’ stato convocato il Centro operativo comunale, in modo che le valutazioni vengano fatte istante per istante in base all’evolversi della situazione”.