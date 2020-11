Allerta Meteo Sardegna: codice rosso per temporali e mareggiate

La protezione civile ha emesso in avviso di allerta meteo per forti piogge e mareggiate in Sardegna con codice rosso per la parte meridionale e orientale dell’isola a partire dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di domani. Oggi si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, sulla Sardegna meridionale e orientale con cumulati moderati.

Dalla notte e per tutta la giornata di sabato si assistera’ ad un ulteriore peggioramento con precipitazioni diffuse e localmente molto elevate su tutta la Sardegna meridionale ed orientale. In particolare saranno possibili temporali forti diffusi a partire dalla parte meridionale dell’isola e a quella nord-orientale. Possibili mareggiate sul settore meridionale nella serata di venerdi’ e fino alla mattinata di sabato e su quello orientale nella seconda parte della giornata di domani. Il sindaco di Cagliari ha disposto la chiusura di scuole, parchi, impianti sportivi e cimiteri dal pomeriggio di oggi. Analoghe ordinanze sono state emanate a Olbia e Carbonia.