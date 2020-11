Allerta Meteo Sardegna: pioggia e vento in arrivo, specialmente sulla parte orientale della regione

Allerta Meteo in Sardegna: la Regione fa sapere in una nota, che, dalla tarda mattinata di domani 20 novembre, si prevedono precipitazioni anche a carattere impulsivo, specialmente sulla parte orientale per interazione dell’intensa ventilazione da nord/nord-est con l’orografia, unitamente all’instabilità che sarà particolarmente presente sui mari circostanti.

Nell’arco di validità dell’avviso meteo non sono escluse precipitazioni localmente a cumulato anche elevato (superiore ai 60 mm) sulla parte sud-orientale della regione.