Allerta Meteo Sicilia: domani scuole chiuse in diversi comuni del Messinese [ELENCO AGGIORNATO LIVE]

Scuole chiuse domani in diversi comuni del versante ionico Messinese per l’allerta meteo della Protezione Civile. Allerta arancione sulla Sicilia orientale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valida fino alle 24 di domani, martedì 24 novembre. Previsto il “persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento“.

I sindaci dei seguenti comuni hanno gia’ emesso le ordinanze di chiusura delle varie scuole dei rispettivi comuni:

Ali’ Terme

Antillo

Furci siculo

Gallodoro

Letojanni

Mongiuffi Melia

Nizza di Sicilia

Roccalumera

Sant’Alessio Siculo

L’allerta meteo arancione ha messo in allarme tutto il comprensorio e sono diversi i comuni, oltre quelli gia’ citati, che stanno emettendo ulteriori provvedimenti di chiusura dei plessi scolastici.