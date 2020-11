Allerta Meteo Toscana: domani codice giallo per vento, attese nevicate in Appennino

La Sala operativa unificata della Protezione civile della Toscana ha emesso un’allerta meteo codice giallo per vento con validità per tutta la giornata di domani, venerdì 20 novembre.

La criticità interesserà tutta la regione.

Domani sono possibili isolati temporali lungo la fascia costiera e l’Arcipelago. Previsto mare molto mosso o localmente fino ad agitato al largo e sull’Arcipelago. Previste anche nevicate in Appennino, fino a 800-1000 metri di quota.