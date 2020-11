Allerta Meteo: a Viareggio chiusi viali e vietato l’accesso alla pineta

Il centro funzionale di protezione civile del Comune di Viareggio (Lucca) ha emesso un’allerta gialla per vento forte valido dalla mezzanotte oggi per tutta la giornata di domani venerdi’ 20 novembre. Il Comune ricorda che, come da ordinanza della comandante della polizia municipale, in caso di allerta gialla sono chiusi al transito, sia veicolare che pedonale, il viale dei Tigli nel tratto compreso tra via Virgilio e viale Kennedy, i viali Capponi e Cadorna nella Pineta di Ponente. Vietato l’accesso e il transito anche all’interno delle pinete sia di Levante che di Ponente.