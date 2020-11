Enorme alligatore dall’aspetto preistorico si aggira per un campo da golf durante la tempesta Eta: il VIDEO incredibile dalla Florida

La tempesta Eta ha seminato distruzione e morte tra America Centrale e Caraibi, arrivando a compiere poi un doppio landfall in Florida in questa eccezionale stagione degli uragani. La furia del maltempo non ha impedito però ad un enorme alligatore di fare una passeggiata in un campo da golf in Florida. Il mastodontico animale, con gambe molto lunghe e un gigantesco torso, è stato catturato in un incredibile video nel Valencia Golf & Country Club di Naples, mentre Eta sferzava la Florida.

Gli alligatori di grandi dimensioni non sono una vista insolita in Florida ma questo ha catturato l’attenzione per il suo aspetto preistorico. “Ero un po’ scioccato. Era molto grande, il più grande che io abbia mai visto”, ha detto Tyler Stolting, primo assistente professionista di golf del club, che ha registrato le immagini. Il video in fondo all’articolo sembra venire da un’epoca preistorica ed evoca interrogativi sulla sua autenticità: c’è davvero una creatura del genere sulla Terra? Ma Stolting e il suo collaboratore Jeff Jones insistono che l’alligatore è reale. “È da tanto tempo che non ne vedo uno così grande, ero un po’ scioccato”, dichiara anche Jones, aggiungendo che i vicini avevano visto l’animale in passato. Stolting non ha chiamato la polizia o altri soccorsi, lasciando che l’animale andasse avanti nell’acqua.

Le immagini hanno scatenato commenti e reazioni sui social network. “Questo è uno dei motivi per cui non mi ritirerò in Florida. Qualcuno deve catturare e studiare questa creatura”, ha scritto qualcuno. “Mi sono trasferito qui ieri. Sono sicuro di poter riavere il mio acconto”, si legge in un altro commento. Quanto ai problemi di sicurezza che l’alligatore potrebbe rappresentare per i residenti e i giocatori di golf, Stolting afferma che “finché nessuno gli darà da mangiare, staranno bene”.