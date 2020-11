Il web regala sempre chicche, scoop e scene uniche. Basta poco per far diventare virale una foto o un video, ma quando ci sono di mezzo gli animali è impossibile non restre incantati davanti alla loro dolcezza ed intelligenza. A fare il giro dei social oggi è il video di un cane che durante una tremenda alluvione è riuscito a salvarsi aggrappandosi ad un balcone. Il cane è stato poi raggiunto dai soccorritori che sono riusciti a portarlo in salvo e a prendersene cura dopo il grosso spavento.