Alluvione a Crotone, enorme voragine si apre a Isola Capo Rizzuto [VIDEO]

La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore su Crotone, con allagamenti diffusi e gravi danni, in città e in provincia, ha colpito anche Isola Capo Rizzuto, dove l’acqua ha provocato in centro (in piazza Aldo Moro) l’apertura di una enorme voragine.

Interrotta per una frana anche la SS106 fra Torre Melissa e Strongoli.

La squadra mobile ha soccorso degli automobilisti che erano rimasti intrappolati nelle loro auto.