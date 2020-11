Alluvione in Sardegna: Galtellì verso la dichiarazione di calamità naturale, a Bitti servono guanti e mascherine

In conseguenza del nubifragio che due giorni fa ha colpito duramente il Nuorese, il comune di Galtellì, nella Bassa Baronia, delibererà lo stato di calamità naturale: lo ha reso noto il sindaco Giovanni Santo Porcu.

“La deliberazione è già pronta. Mentre nell’abitato non ci sono particolari conseguenze“, ha spiegato il primo cittadino. “Si registrano danni di una certa importanza sia nelle strade rurali, sia nelle aziende agricole. Chiederemo i fondi necessari, prima di tutto proprio per aiutare gli operatori agricoli“. Dopo la violenta ondata di maltempo del fine settimana, la situazione in miglioramento ha consentito il rientro ai circa 150 cittadini evacuati dalle case più a rischio.

Nel frattempo, nel paese di Bitti, il più colpito, anche oggi si spala il fango portato dall’alluvione di sabato scorso, e il Comune ha reso noto che servono guanti, giacche cerate, varechina, mascherine Ffp2 e disinfettanti per le mani, necessari per le squadre di operatori e volontari impegnati nelle attività di messa in sicurezza e soccorso. Il Comune ha invitato a indirizzare le donazioni, che già stanno arrivando, su prodotti necessari. Servono anche rotoloni di tovaglie di carta, piatti, bicchieri e posate di plastica, rotoli di carta da cucina, carta igienica, scope, palette e detersivi. Non sono necessari – fa sapere l’amministrazione comunale – giocattoli, pannolini, omogenizzati, merendine o alimenti particolarmente deperibili. Il Comune raccomanda di concordare gli invii di materiali con gli uffici dei Servizi sociali ai numeri, che si possono contattare ai numeri 329.8109323 e 346.2330875.