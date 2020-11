Alluvione in Sardegna, l’intervista al geologo: “A Bitti situazione critica, non è ancora finita, ci sono livelli di piena importanti”

In queste ore, la Sardegna è colpita da piogge torrenziali che stanno devastando il territorio. Particolarmente critica la situazione nel Nuorese, settore più colpito dagli eventi. Il paese di Bitti è stato colpito da una devastante alluvione, che purtroppo ha già causato delle vittime (al momento sono 3 quelle accertate). Fiumi di acqua e fango hanno ingoiato le strade del paese, travolgendo tutto quello che hanno incontrato sul loro cammino, come testimoniano le spaventose immagini che arrivano da Bitti (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Mario Nonne, geologo sardo del Consiglio Nazionale dei Geologi, ha spiegato ai microfoni di MeteoWeb qual è la situazione attuale nel Nuorese e in particolare a Bitti. “Le precipitazioni continuano con intensità già da ieri sera nel sud-est della Sardegna. Bitti presentava già delle criticità che si sono palesate un’altra volta” in occasione delle piogge torrenziali in atto. In questo momento, ci sono “livelli di piena importanti e questo ha portato ad allagamenti, distruzione di parte delle infrastrutture e soprattutto alla morte di 3 persone. La situazione è ancora critica”, così come “nei comuni più a valle”. L’alluvione è in atto, quindi non è ancora possibile fare il punto sugli effetti sul territorio in maniera più precisa.

Sull’origine dell’alluvione a Bitti, Nonne afferma: “Bitti si trova su un versante ad est attraversato da degli impluvi che per via delle precipitazioni hanno creato degli eventi di piena molto importanti che hanno interessato l’abitato di Bitti”, con la conseguenza di grandi quantità di acqua e fango che si sono riversati per le sue strade.

“Tutto il territorio è stato messo in allerta rossa due giorni prima, i sindaci hanno chiuso tutte le strutture pubbliche ma la criticità territoriale di quel punto” è stata tale da provocare i devastanti effetti che si stanno manifestando in queste difficili ore.

