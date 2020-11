Alluvione in Sardegna, inferno di fango a Bitti: almeno 2 morti e 2 dispersi, le prime immagini sono terribili [FOTO e VIDEO]

Il forte maltempo che da ieri sta colpendo la Sardegna ha provocato una disastrosa alluvione stamattina a Bitti, nel Nuorese. Due i morti: si tratta di un uomo travolto dall’acqua e da una frana mentre percorreva la circonvallazione del paese nel suo pick up, e un anziano annegato in casa. Altri due dispersi. Sul posto le forze dell’ordine, la Protezione civile, i Vigili del fuoco i volontari e i barracelli stanno cercando di recuperare le vittime e di portare soccorso alla popolazione colpita. Tra i due dispersi c’è sicuramente una donna anziana, di cui non si hanno più notizie da alcune ore. Il paese – già colpito all’alluvione del 18 novembre 2013 con una vittima (un allevatore travolto dalla furia dell’acqua e del fango il cui corpo non e’ stato mai ritrovato) – è isolato da ore. I tecnici dell’Enel sono riusciti a superare una frana e ad arrivare nel centro abitato per la riparazione del guasto che ha fatto saltare l’elettricita’ e l’uso dei cellulari che per ore ha impedito la comunicazione. In prima fila il sindaco del paese Giuseppe Ciccolini che con le forze della Protezione civili, i vigili del fuoco, i volontari, i barracelli e le forze dell’ordine sta coordinando le operazioni di soccorso.

Il record di pioggia è a Strisaili, dove dalla mezzanotte sono caduti 260mm di pioggia.

