Alluvione Sardegna, il punto della situazione: 3 morti accertati, altri 2 dispersi [DETTAGLI]

In base a quanto emerge dai primi accertamenti sull’alluvione in Sardegna, una delle vittime del nubifragio che si è abbattuto su Bitti sarebbe morto d’infarto. Un anziano che non ha retto allo spavento del fiume d’acqua che ha devastato il paese del Nuorese, oppure stroncato dallo sforzo fisico nel vano tentativo di mettersi in salvo. Le altre vittime sono un’anziana che e’ morta nell’abitato e un allevatore che e’ stato travolto dall’acqua e dal fango mentre era alla guida di un pick up nelle campagne del paese. Non si hanno ancora notizie dei due dispersi.