Alluvione in Sardegna: la diga del Govossai raggiunge il livello di guardia

Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno fatto raggiungere il livello di guardia alla diga del Govossai e il Comune di Fonni, in accordo con Protezione civile, Abbanoa, Provincia di Nuoro e Prefettura, ha deciso di chiudere precauzionalmente, da oggi alle 18 e fino alle 6 di domani, la Strada provinciale 2 Ter che va dalla diga di Govossai a Pratobello.

“Da ieri notte sono iniziati i rilasci che continueranno da stasera e per tutta la notte – scrive su Facebook il sindaco di Fonni Daniela Falconi -. Nella giornata di oggi la situazione viene costantemente monitorata dagli enti preposti ma si e’ deciso di chiudere. Una operazione che, su indicazione della Provincia, sta effettuando l’operaio del Comune insieme agli operai di Abbanoa. Gli allevatori della zona sono stati tutti avvisati da ieri e da stamattina ma chiedo a chiunque di percorrere vie alternative e di non passare per la strada che va verso la diga”.

Intanto l’Anas comunica che le strade, chiuse o interrotte ieri nel Nuorese, dalla Statale 389 che ha registrato frane e allagamenti, alla Ss 129 alla Ss 131 dcn, oggi sono state tutte riaperte al traffico e monitorate in continuo.