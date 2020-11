Maltempo, devastanti alluvioni a Creta: fiumi di fango spazzano via auto e villaggi, centinaia di case allagate [FOTO e VIDEO]

Centinaia di case sono state allagate e le auto sono state trascinate via dai fiumi di fango a Creta dopo le piogge torrenziali che si sono abbattute sull’isola. I danni peggiori sono stati registrati a est di Candia, nei piccoli paesi e villaggi: le immagini delle foto della gallery scorrevole in alto e dei video in fondo all’articolo mostrano auto quasi completamente sommerse e case e negozi bloccati dall’acqua. Nella città settentrionale di Hersonissos, popolare centro turistico in estate, la pioggia ha inondato tutto. Le incessanti quantità di pioggia hanno trasformato le strade in fiumi, provocando gravi danni.

I Vigili del Fuoco hanno ricevuto centinaia di chiamate per rimuovere l’acqua dalle case e aiutare le persone intrappolate dalle inondazioni. Nelle zone più colpite, alcuni residenti si sono rifugiati sui tetti delle case per sfuggire alla furia dell’acqua e del fango, che trasportavano auto e detriti. Non si riportano feriti ma le autorità hanno confermato che la rete stradale dell’isola è stata danneggiata, insieme a case e negozi.