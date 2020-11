Ambiente: al largo del Delta del Po nuova area marina protetta

“Al largo del Delta del Po è stato istituito il nuovo Sito di importanza comunitaria ‘Adriatico settentrionale – Emilia-Romagna”. Un’area protetta, di oltre 31mila ettari di superficie, che confina con quella di 22.600 ettari creata dal Veneto, per tutelare la biodiversità e garantire un habitat migliore a specie animali come tartarughe o delfini.

Si potranno svolgere attività di ricerca scientifica e sono vietati sport acquatici e tipi di pesca impattanti. Con la nuova area marina, in regione, i siti di importanza, le zone di protezione e di conservazione arrivano, in tutto, a 159 per una superficie complessiva di 300.500 ettari, pari al 13,5% del territorio dell’Emilia-Romagna. Una percentuale che sale al 17% considerando anche parchi e riserve naturali. Il sito ‘Adriatico settentrionale è “un risultato importante – ha commentato l’assessore regionale alla Programmazione territoriale e aree protette Barbara Lori – per tutelare un ecosistema marino sempre più minacciato ed e’ frutto di un percorso di confronto con i diversi portatori di interesse, comprese le associazioni ambientaliste e dei pescatori”.