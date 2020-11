Ambiente: chiusi i cancelli della discarica di Alcamo, spettro emergenza in diversi comuni siciliani

L’emergenza rifiuti in Sicilia torna prepotentemente a farsi sentire. “Il gestore della discarica di Alcamo, dove conferiscono molti Comuni, ha comunicato alla Regione che l’impianto è quasi saturo e ha chiuso i cancelli“, dice l’Amministrazione comunale di Bagheria (Palermo), che proprio nell’impianto porta la propria immondizia. La piattaforma, che si trova in contrada Citrolo, non avrebbe comunicato al momento alcuna data di riapertura. I mezzi del Comune di Bagheria sono pieni dell’indifferenziato raccolto domenica scorsa che non hanno potuto scaricare in discarica dopo essersi recati sino ad Alcamo. Impossibile, quindi, rispettare il calendario di conferimento e raccogliere plastica carta e cartone. Ecco perché l’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a “non conferire oggi la plastica e domani carta e cartone nella speranza che il Governo regionali ponga fine a questa drammatica situazione”.

La discarica di Alcamo sarebbe in attesa di un’autorizzazione da parte della Regione ad aumentare la propria capacità di conferimento del 20 per cento. L’alternativa sarebbe trovare un altro sito per scaricare i rifiuti o indire una gara per scaricare fuori dall’Isola. “Ci chiedono di aumentare le percentuali di differenziata, ci costringono a dover spendere soldi pubblici per tragitti lunghi per raggiungere le discariche e noi eseguiamo – dice il sindaco Filippo Maria Tripoli – ma poi non possono lasciarci senza discarica, non possono rigettarci nell’emergenza in questo particolare momento. Noi sindaci siamo avviliti pur volendo essere virtuosi, è chiaro che non demorderemo”.